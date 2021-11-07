Очное обучение возобновится в школах Нижегородской области с 8 ноября. Об этом сообщает министр образования Нижегородской области Ольга Петрова в своем Instagram.

Обеспокоенные нижегородцы стали писать в комментариях Instagram министру образования Нижегородской области с вопросами о том, как будет организовано обучение в школах после 7 ноября.

- Ольга Викторовна, что будет со школьниками с 8 ноября? Дистант или очное обучение? Неужели будут тянуть с информацией до завтрашнего вечера…, - задал вопрос один из жителей Нижегородской области.

Ситуацию прокомментировала министр образования региона.

- Все директора школ уже имеют информацию со среды. Школы и колледжи начинают работать в очном режиме с 8 ноября, - уточнила Ольга Петрова.

Напомним, что директор нижегородского депобра признал, что дистант не сможет заменить очное обучение. По его мнению, прибегать к такой форме образования можно только при крайних обстоятельствах.

А также Владимир Радченко признал имеющиеся у "дистанта" преимущества. Но всё же, по его словам, и дети, и родители сталкиваются с большими трудностями на практике.