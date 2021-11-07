У 790 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 4 ноября 2021 года, всего с начала пандемии 196 801 пациент Нижегородской области заразился covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 341 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 790 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 174 тысячи человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 7 994, а за последние сутки тридцать девять человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (4 975 новых случаев), Санкт-Петербург (2 551 новых случаев) и Московская область (3 297 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.