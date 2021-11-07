Давид Мелик-Гусейнов рассказал нижегородцам о необходимости ревакцинации. Об этом заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области сообщил в своем Instagram.

Так, министр здравоохранения опубликовал пост в соцсети, где рассказал подробнее о бустерной вакцинации. Бустерная вакцинация или ревакцинация – это дополнительное введение вакцины спустя время после получения первой дозы препарата. Данный термин используется в контексте вакцинации уже переболевших людей.

- Мировая наука сошлась во мнении, что в среднем после 6 месяцев защита постепенно ослабевает. Поэтому во время эпидемии для повышения эффективности борьбы, в том числе с новыми штаммами, рекомендуется вакцинироваться каждые полгода. Эта рекомендация для тех, кто ранее сделал прививку, и тех, кто переболел, - сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

Он также добавил, что многие страны на время ввели более жёсткие требования к ревакцинации, чтобы остановить пандемию. Например, в Великобритании рекомендуют проходить бустерную вакцинацию уже через 28 дней после обнаружения первых симптомов коронавируса, а во Франции - не ранее трех и не позднее шести месяцев после выздоровления. Помимо этого, две дозы рекомендуют использовать пациентам с ослабленным иммунитетом.

Давид Мелик-Гусейнов также напомнил, что осенью 2020 года мировые иммунологи заявили, что антитела IgG — белки, защищающие от повторного заражения, — остаются повышенными в организмах переболевших около ста дней. А антитела IgM и IgA сохранялись меньше — не больше двух месяцев. .

Ранее стало известно, что в Нижегородской области уже привились 1 307 562 человек, а вакцинация не прекращается даже в выходные дни.