Более 24 тысяч тюльпанов украсят проспект Гагарина весной 2022 года

Более 24 тысяч тюльпанов высадят на проспекте Гагарина к весне 2022 года. Об этом сообщает администрация Советского района.

Цветники будут высажены на площади 240 квадратных метров - от остановки «Дворец спорта» до остановки «Гостиница «Ока», а также около остановки «Тобольские казармы». Посадить планируют тюльпаны белого, оранжевого, желтого, розового и сиреневого цветов.

Как рассказал глава администрации района Сергей Колотов, луковичные растения высаживают в конце осени, так как им необходимо перезимовать в земле.

- Это позволяет избежать усыхания луковицы и расцвести растению весной. Благодаря проделанной работе территория района к майским праздникам заиграет новыми яркими красками, - сообщил глава администрации Советского района.

Как ранее сообщил Юрий Шалабав, тюльпаны высадят на площади 2 000 квадратных метров в Нижнем Новгороде к весне следующего года. Работа по посадке луковичных растений ведется уже сейчас.

По его словам, клумбы и цветники с тюльпанами появятся во всех районах Нижнего Новгорода в знаковых общественных пространствах. Среди них: скверы на площадях Горького, Славы и Театральной, имени Жукова, площадь Минина и Пожарского, площадь Киселева, Ярмарочный проезд, площадь Героев и в других.