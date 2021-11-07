Современные теплицы для выращивания лесопосадочного материала построили в Семеновском районе Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Семеновском районе построили три современные теплицы для выращивания лесопосадочного материала хвойных пород. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства Нижегородской области.

- Для того, что обеспечить лесопользователей необходимым посадочным материалом, правительством Нижегородской области из областного бюджета выделено 18 млн. рублей на строительство трех современных теплиц для выращивания хвойных пород с закрытой корневой системой, - сообщил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

Теплицы установили в подведомственном учреждении минлесхоза - ГАУ НО «Семеновский спецсемлесхоз», которое обеспечивает потребность в посадочном материале как наш регион, так и другие субъекты России. Модернизация тепличного комплекса увеличит объемы производства лесопосадочного материала примерно в два раза.

В региональном Минлесхозе уточнили, что новый тепличный комплекс состоит из трех современных теплиц размером 12х80 м, площадь каждой теплицы - 960 кв. м. Конструкция рассчитана на круглогодичную эксплуатацию при условии дополнительного оснащения системами обогрева воздуха.

- Сейчас мы выращиваем два миллиона саженцев ели и сосны с закрытой корневой системой. За три ротации в новом тепличном комплексе планируется вырастить около 4 млн саженцев. Новые теплицы планируем засеять весной 2022 года, - поделился директор ГАУ НО «Семеновский спецсемлесхоз» Алексей Кленков.

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