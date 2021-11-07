Новая детская площадка появилась на улице Козицкого в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Новую детскую площадку установили в рамках регионального проекта "Вам решать!" у дома №8 по ул.Козицкого в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация Советского района.

- Детская площадка была установлена по инициативе местных жителей в рамках проекта «Вам решать!». Именно в этом и заключается особенность и уникальность программы. Это положительная практика, которая помогает наладить взаимодействие с гражданами, понять их запрос и помочь в его реализации, - сообщил заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Общая площадь детского городка составляет около 716 метров. На новой площадке есть песочный дворик «Московский кремль», комплекс с большим количеством встраиваемых игровых элементов и скамейка с тенистым навесом «Олени НН-800 лет». Также с высоты игрового домика «Дмитриевская башня» открывается прекрасный вид. Кроме того, для спортсменов установили лаз, оборудованный баскетбольным щитом.

Своими впечатлениями от нового детского игрового комплекса поделились и местные жители.

- Очень часто прихожу сюда на прогулку с ребёнком, хоть и живу достаточно далеко. Для себя отметила, что игровые элементы безопасны и удобны в использовании. Работа выполнена качественно, это сразу видно. Очень точно подобрана цветовая гамма, - подчеркнула жительница района Лариса Сухарева.

В администрации Советского района пояснили, что игровая площадка рассчитана на возрастную категорию от 3 до 12 лет. Все элементы выполнены из экологически чистых полимерных материалов по специальным технологиям, в результате чего имеют высокую устойчивость к истиранию и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что до конца года в городе планируется установить более 130 детских игровых площадок.

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