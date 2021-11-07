Три муниципальные квартиры отремонтировали в Ленинском районе Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три муниципальные квартиры отремонтировали в этом году в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает районная администрация.

Так, подрядчик установил в квартирах в домах № 24В, 53/4 и 77 по проспекту Ленина новые окна, сантехнику, межкомнатные двери, газовые плиты, счетчики, а также обновил напольное покрытие.

- Условия проживания жильцов в этих квартирах улучшены за счет средств городского бюджета. Безусловно, данная работа очень важна. Ее необходимо продолжать в дальнейшем и по возможности наращивать темпы, - рассказал заместитель главы города, глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

Он также добавил, что в 2021 году запланирован ремонт ещё одного муниципального жилого помещения на улице Снежная, д.31/1.

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