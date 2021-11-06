Умер бывший замначальника полиции УТ МВД России по ПФО Максим Кузьмичёв. ФОТО: УТ МВД России по ПФО

Полковник полиции в отставке, бывший заместитель начальника полиции УТ МВД России по ПФО Максим Кузьмичёв скончался в Нижнем Новгороде вчера, 5 ноября. Он ушёл из жизни в возрасте 45 лет. Об утрате сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

– Руководство и личный состав Управления выражают глубокие соболезнования родным и близким Максима Владимировича, – прокомментировали в ведомстве. – Эта утрата тяжела, безвременна и невосполнима.

Отмечено, что траурная панихида пройдёт с 11:00 до 12:00 8 ноября по адресу: Нижний Новгород, улица Памирская, дом 13, корпус 1. Зал прощаний "Обелиск".

Максима Кузьмичёва похоронят на Новостригинском кладбище по адресу: Нижний Новгород, улица Стригино, 2.

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