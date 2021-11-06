Безграмотные плакаты с ветеранами появились на аллее Славы в Дзержинске Фото: СОЦСЕТИ

Безграмотные плакаты появились на стендах аллеи Славы в городе Дзержинске Нижегородской области. Жителей города химиков возмутили очевидные ошибки в тексте плакатов, вывешенные на всеобщее обозрение. Заметившие их поделились фотографиями "с места преступления" в дзержинском сообществе ВКонтакте.

– На бульваре Мира висят плакаты с фотографиями героев войн. Отличное начинание. Но безобразное исполнение, – написал анонимный автор поста. – Читаем подпись к фото на самом первом плакате от Вечного огня: Ковалер боевых орденов. кОвалер! Это по аналогии что ли? Комсорг, командир и кОвалер? Позорище.

Автор возмущается и тем, что лишнюю запятую "влепили" в последнем предложении. Он также назвал инцидент с ошибками "неуважением к самим павшим воинам и к людям, которые это читают".

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