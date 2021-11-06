Городецкий район и бразильский город Тринидаде стали побратимами

Городецкий район Нижегородской области обрёл нового города-побратима – им стал бразильский Тринидаде, находящийся в штате Гояс. Об этом сообщили в нижегородском правительстве.

Соответствующее соглашение подписали заочно глава местного самоуправления Городецкого района Александр Мудров и мэр бразильского муниципалитета Марден Габриел Алвеш де Агиар Джуниор сегодня, 6 ноября, в рамках проведения III Международного муниципального форума стран БРИКС.

– Мы намереваемся взаимодействовать с городом Тринидаде как в различных отраслях экономики, так и в гуманитарном направлении, – заявил Александр Мудров. – Готовы разрабатывать и реализовывать совместные проекты в сфере образования, культуры, спорта. После стабилизации эпидемиологической обстановки можно начать осуществлять обмен творческими коллективами, спортивными командами. Большой потенциал для сотрудничества есть, конечно же, и в сфере туризма.

Глава местного самоуправления также подчеркнул, что соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество на основе партнёрства и доверия.

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