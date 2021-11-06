Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 ноября 2021 14:11

38 заявок на конкурс Российского научного фонда подали нижегородские учёные

Их проекты соответствуют ключевым направлениям деятельности Нижегородского НОЦ
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

38 заявок подали нижегородские учёные на первый конкурс Российского научного фонда "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в целях эффективного использования и развития научного потенциала субъектов Российской Федерации". Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Поданные нижегородцами заявки соответствуют ключевым направлениям деятельности Нижегородского НОЦ. К примеру, 18 проектов заявлены по теме "Инновационные производства, компоненты и материалы", два – по теме "Интеллектуальные транспортные системы", другие шесть – по теме "Высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение", пять – по теме "Передовые цифровые технологии" и ещё семь – по теме "Экология и ликвидация накопленного экологического ущерба".

Директор АНО "Нижегородский НОЦ" Игорь Федюшкин заявил, что 38 проектов – это очень хороший результат работы научных коллективов центра. Грант РНФ достанется не всем и, по мнению Игоря Федюшкина, приятным результатом будет победа 5-7 проектов из Нижнего Новгорода. Предусмотренное грантами финансирование составит от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно в течение 1-3 лет для одних научных групп и 1,5 миллиона рублей ежегодно на протяжении 1-2 лет – для других.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!