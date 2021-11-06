38 заявок на конкурс Российского научного фонда подали нижегородские учёные

38 заявок подали нижегородские учёные на первый конкурс Российского научного фонда "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в целях эффективного использования и развития научного потенциала субъектов Российской Федерации". Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Поданные нижегородцами заявки соответствуют ключевым направлениям деятельности Нижегородского НОЦ. К примеру, 18 проектов заявлены по теме "Инновационные производства, компоненты и материалы", два – по теме "Интеллектуальные транспортные системы", другие шесть – по теме "Высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение", пять – по теме "Передовые цифровые технологии" и ещё семь – по теме "Экология и ликвидация накопленного экологического ущерба".

Директор АНО "Нижегородский НОЦ" Игорь Федюшкин заявил, что 38 проектов – это очень хороший результат работы научных коллективов центра. Грант РНФ достанется не всем и, по мнению Игоря Федюшкина, приятным результатом будет победа 5-7 проектов из Нижнего Новгорода. Предусмотренное грантами финансирование составит от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно в течение 1-3 лет для одних научных групп и 1,5 миллиона рублей ежегодно на протяжении 1-2 лет – для других.

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