Незаконно установленные гаражи возле стадиона "Радий" в Нижнем Новгороде снесли

Самовольно установленные гаражи на территории возле стадиона "Радий" в Нижнем Новгороде снесли. Сам стадион и окрестности планируется благоустроить в 2022 году по федпрограмме "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Сведениями на этот счёт поделились в администрации Приокского района.

– Мы уже начали готовить участок под благоустройство. Ранее вывезли около 1 800 резиновых шин у шиномонтажа, теперь убрали гаражи, – рассказал глава района Михаил Шатилов. – По ним и приокчане обращались – эти места часто посещали асоциальные личности. Территория стала намного чище. Проектанты ещё составляют концепцию обновления сквера на основе пожеланий жителей, позже мы её представим и обсудим.

Шесть гаражей снесены на улице Невской, между домами №19А и 29. По одному гаражу ликвидировали на улице Горной, напротив дома №18, и напротив школы №154 на улице 40 лет Октября.

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