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Общество6 ноября 2021 12:08

Перепись населения на портале госуслуг продлили до 14 ноября

Более 61% жителей Нижегородской области переписались
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Перепись населения на портале госуслуг продлили до 14 ноября. Для её прохождения в дистанционном формате нужно заполнить электронную анкету. Также известно, что каждый пятый нижегородец самостоятельно заполняет её. Уже более 61% жителей региона переписались на госуслугах ко 2 ноября.

– С предложением продлить сроки самостоятельного заполнения анкеты выступили представители Росстата на совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова. Участники совещания поддержали предложение, – рассказали в ведомстве. – Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны.

Статотдел ООН, к слову, в том числе рекомендует всем странам поощрять онлайн-перепись.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября.

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