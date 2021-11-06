Пасмурные и дождливые суббота и воскресенье 6-7 ноября ожидают нижегородцев

Дождливые и пасмурные суббота и воскресенье 6-7 ноября ожидают жителей Нижнего Новгорода. Если верить прогнозам Gismeteo, даже на кратковременное солнце надеяться не стоит.

Итак, сегодня, 6 ноября, сильный дождь будет идти на протяжении всего дня, к вечеру он немного ослабнет. Сумма выпавших осадков составит 6,5 миллиметра, что превысит показатели не только остальных дней этой недели, но и многих предыдущих. Температура воздуха днём составит +11 градусов, ночью – шесть градусов тепла. Скорость ветра не превысит 11 метров в секунду.

Дождь не прекратится и в воскресенье, 7 ноября, но значительно ослабнет. Ночью осадков быть не должно, утром и днём пройдёт небольшой дождь, а к вечеру стихнет. В целом может выпасть 1,7 миллиметра осадков. За окном станет ощутимо холоднее – максимум шесть градусов тепла днём и два градуса – ночью, если верить синоптикам. Днём скорость ветра возрастёт до 16 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!