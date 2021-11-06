13-летнего Артёма Ионкина, пропавшего в Дзержинске, нашли живым спустя два дня

13-летнего Артёма Ионкина, пропавшего в городе Дзержинске, нашли живым спустя два дня, 5 ноября. Об этом сообщили поисковики в сообществе ВКонтакте ПСО "Волонтёры НН".

– Всем спасибо за помощь и распространение информации, – поблагодарили они также.

Напомним, Артём пропал в районе автостанции в Дзержинске в среду, 3 ноября. Среди прочих примет отмечено было, что мальчик имел при себе часы GPS. Поисковики обращались к пользователям и просили помочь в разыскивании ребёнка всех желающих.

В седьмом часу вечера пятницы, 5 ноября, в группе поисково-спасательного отряда сообщили, что Артём найден живым. Какие-либо подробности о его местонахождении в течение двух дней не разглашаются.

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