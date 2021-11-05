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Общество5 ноября 2021 22:54

111 млн рублей получили нижегородские инновационные проекты за сентябрь-октябрь 2021 года

Федеральная поддержка оказана четырнадцати нижегородским компаниям
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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111 миллионов рублей получили нижегородские инновационные проекты в сентябре-октябре этого года. Федеральная поддержка от Фонда содействия инновациям (ФСИ) оказана четырнадцати компаниям региона. Об этом информирует нижегородское правительство.

– В регионе трудится много молодых талантливых разработчиков, у которых недостаточно средств для реализации своих бизнес-идей. Также есть компании, которые уже занимаются инновационными проектами и планируют развиваться дальше. Все они обращаются в нижегородское представительство фонда – технопарк "Анкудиновка", зачастую имея на руках лишь прототип будущего продукта, – пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что в технопарке таким разработчикам и компаниям помогают выбрать подходящий конкурс, оформить заявку правильно, поддерживают информационно и организационно на каждом этапе участия.

– Благодаря такой помощи с начала года нижегородские проекты уже получили федеральную поддержку в размере 168 миллионов рублей, – заявил Максим Черкасов.

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