Дорога на улице Бекетова в Нижнем Новгороде заасфальтирована на 90%

Дорога вдоль домов № 6, 6В, 4В по улице Бекетова до улицы Светлогорской заасфальтирована уже на 90%. Об этом информирует администрация Советского района Нижнего Новгорода, подчёркивая, что работы ведутся по проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!".

Подрядчик сообщил, что перед укладкой асфальта дорогу выровняли, восстановили недостающие люки, а также расширили парковочный карман. 600 бордюров установили вдоль дороги.

– Наша задача – привести дороги в нормативное состояние, обеспечив их безопасность. Для этого необходимо проводить работы комплексно, – отметил глава районной администрации Сергей Колотов. – Контроль за реализацией проекта осуществляют его непосредственные инициаторы, то есть местные жители.

В том числе он добавил, что ремонт участка от дома № 36 по проспекту Гагарина до дома № 4 по проезду Светлогорскому завершится уже скоро. Его провели в рамках того же проекта.

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