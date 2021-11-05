Безработный нижегородец похитил сумку погибшей под поездом женщины

Некий мужчина похитил сумку погибшей под поездом женщины в Нижнем Новгороде. В сумке находились её личные вещи, включая телефон и банковскую карту. Трагедия случилась 4 сентября этого года. К настоящему моменту полиции удалось разыскать преступника – им оказался 44-летний неработающий нижегородец. Подробностями поделились в NewsRoom24 со ссылкой на УТ МВД России по ПФО.

Сумка была похищена прямо с железнодорожных путей, где произошло несчастье. Напомним, две женщины переходили ЖД пути вечером 4 сентября недалеко от улицы Базовый проезд в Канавинском районе города. Пострадавших доставили в больницу. Там одна из них скончалась от полученных травм. Другой ампутировали ногу.

Уже после родственники погибшей рассказали полиции, что женщина имела при себе сумку с личными вещами.

Позже правоохранители установили личность подозреваемого: 44-летний безработный мужчина подобрал вещи прямо на ЖД путях, банковскую карту забрал себе, а мобильный телефон погибшей сдал в ломбард. Следующий месяц он тратил деньги покойной (в общей сложности, её картой он расплатился на сумму порядка шести тысяч рублей).

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

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