208 лифтов установят в домах Нижегородской области до конца года

208 лифтов установят в 75 многоквартирных домах Нижегородской области до конца 2021 года по программе капитального ремонта. На замену лифтового оборудования выделят 522 миллиона рублей из регионального бюджета. Также в нижегородском правительстве подчеркнули, что за время действия программы капитального ремонта установили уже 1976 новых лифтов.
202 лифта устанавливают на сегодняшний день в шести районах Нижнего Новгорода. Кроме того, в домах Павлова, Сарова, города Бор и Заволжья.
– В тех домах, где в этом году запланирована установка пассажирских и грузопассажирских лифтов, для удобства жителей предусмотрена последовательная замена, – добавил гендиректор Фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.
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