Два дня прожила стеклянная беседка на благоустроенной набережной Федоровского Фото: СОЦСЕТИ

Одна из стеклянных беседок на благоустроенной набережной Федоровского в Нижнем Новгороде прожила всего два дня с момента открытия общественного пространства. Стоит отметить, что некоторые работы на территории ещё продолжаются, но нижегородцы уже успели прогуляться по любимой набережной. Во многом её теперь не узнать.

Кадрами разбитой стеклянной беседки очевидцы поделились в нижегородском сообществе ВКонтакте, сопроводив фото словами возмущения. Подразумевается, что беседку повредили вандалы, почему и негодует автор поста. Но каких-либо неопровержимых доказательств этой версии на фото нет.

В комментариях жители города предполагают:

– У знакомой стекло душевой кабины "взорвалось", когда в ванной никого не было. Что-то не правильно установили. Может, и тут подобная причина? – написала нижегородка.

– Судя по фото, её ещё монтируют. Скорее всего, перетянули и стекло лопнуло, – согласился другой пользователь.

– Это триплекс – безопасное стекло, когда-то был опыт в запекании такого. А треснуло оно, скорее всего, из-за неправильного монтажа, так что вандалы тут ни при чём, – подтвердил догадку третий.

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