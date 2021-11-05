Движение по трассе М-7 восстановили после смертельного ДТП с участием двух фур

Движение транспорта восстановили на участке федеральной трассы М-7 "Волга" в Лысковском районе Нижегородской области к 11:25. Там случилось смертельное ДТП с участием двух фур и легковушки сегодня утром, 5 ноября. На восстановление движения ушло около 5,5 часа, но ликвидация последствий аварии всё ещё продолжается. Об этом известили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Напомним, трагедия случилась около шести утра на 525 километре трассы М-7, возле села Варганы. В легковом автомобиле находились три человека: 20-летний водитель и 30-летние пассажиры – мужчина и женщина. Погиб мужчина-пассажир, двое пострадавших доставлены в больницу, один из которых находится в тяжёлом состоянии.

Причины аварии на месте устанавливали сотрудники ГИБДД, ответственные от руководства ОВД и экстренные службы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!