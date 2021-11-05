Карантин из-за нашествия жуков-вредителей объявлен в лесах Нижегородской области

Карантин в связи с нашествием жука-вредителя – большого чёрного усача – объявлен в лесах Нижегородской области, о чём сообщили в межрегиональном Управлении Россельхознадзора 2 ноября. А именно это означает, что в области установлены карантинные фитосанитарные зоны.

Такие зоны введены в Ветлужском, Варнавинском, Воскресенском, Володарском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском районах Нижегородского региона. В том числе в городских округах городов Выкса, Кулебаки, Бор, Шахунья и Первомайск.

В Россельхознадзоре напомнили, что чёрный усач представляет собой наиболее опасного технического вредителя древесины, повреждающего хвойные породы. Усачи также переносят сосновую стволовую нематоду – опасного возбудителя заболеваний хвойных пород.

Это означает, что вывоз хвойных лесоматериалов с территории перечисленных выше районов и городских округов должен сопровождаться карантинными сертификатами.

– Несоблюдение указанного требования законодательства является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьёй 10.2 КоАП РФ, – подчеркнули в ведомстве.

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