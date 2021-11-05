Память Минина и Пожарского почтили в Нижнем Новгороде 4 ноября. ФОТО: Нижегородская митрополия

Память Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского почтили в Нижнем Новгороде вчера, 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства. Под их руководством нижегородское ополчение освободило Москву от польско-литовских захватчиков в этот день 1612 года. О прошедшей церемонии рассказали в пресс-службе нижегородской митрополии.

Цветы к памятнику Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского на площади Народного единства возложили митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, викарии Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, епископ Дальнеконстантиновский Филарет, епископ Выксунский и Павловский Варнава и епископ Лысковский и Лукояновский Силуан. После чего они направились в Михаило-Архангельский собор, расположенный на территории нижегородского кремля.

– То, что именно в Нижнем Новгороде началось дело защиты веры православной и спасения Родины – для нас большая радость и духовное утешение. Здесь, в древнем храме нижегородского кремля, почивает истинный сын Русской земли Кузьма Минин, с воззвания которого началось формирование второго народного ополчения, изгнавшего поляков в 1612 году, – напомнил митрополит Георгий. – И сегодня, отдавая ему дань памяти, мы должны стать достойными сыновьями России, быть верными Богу и Отечеству.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!