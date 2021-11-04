Полицейский автомобиль опрокинулся в кювет в Борском районе Нижегородской области 4 ноября Фото: группа Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

В Борском районе Нижегородской области полицейский автомобиль съехал и опрокинулся в кювет. Фотографиями стали делиться очевидцы в группе Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

Согласно информации очевидцев, аврия произошла сегодня, 4 ноября, в районе села Толоконцево городского округа Бор.

- Полицейский уазик улетел в с дороги в районе Толоконцево. Очевидцы пишут, что со стороны Бора выросла большая пробка, - гласит подпись под фотографией перевернутого автомобиля.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, в массовом ДТП пострадали 7 человек в Городецком районе.

По предварительным данным ГУ МВД России по региону, участниками аварии стали два легковых автомобиля - «Ниссан» и «ВАЗ-2112». В результате ДТП пострадали пять человек из иномарки и два человека из отечественного автомобиля.

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