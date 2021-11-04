Давид Мелик-Гусейнов предложил отправить нижегородского врача-терапевта на Евровидение

Давид Мелик-Гусейнов предложил отправить нижегородского врача-терапевта Арину Каткову на Евровидение. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Министр здравоохранения региона поздравил всех нижегородцев с Днем народного единства и опубликовал видео с нижегородскими медиками. Видеокадры сопровождались песней «You all are heroes», которую записала нижегородский молодой врач Арина Каткова. Слова и музыку она сочинила сама, а также сама исполнила песню.

- Как думаете, может отправить заявку Арины на Евровидение 2022? Голос, музыка, эмоции и видеосопровождение не оставят равнодушными этот мир, - написал министр здравоохранения региона.

Он также добавил, что нижегородцы должны помнить: «единство» должно быть не только в учебниках и на открытках. По его мнению, единство - это когда нет раскола, для всех одинаково важны базовые ценности, есть дружелюбие и понимание, поддержка и уважение.

- Это ведь так просто - не хамить. Просто следить за собой, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

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