Движение по улице Мечтателей ограничат в Нижнем Новгороде с 8 ноября

Движение по улице Мечтателей ограничат в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги на улице Мечтателей в Нижнем Новгороде с 07.30 8 ноября до 18.00 20 ноября. Причиной станет прокладка водопровода и дождевой канализации. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет участок дороги напротив дома №30 ЖК «Новая Кузнечиха» по улице Мечтателей. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам, а подъездах установят временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.