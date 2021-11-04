У ведущих спортивных клубов Нижнего Новгорода появилась форма к 800-летию города

У ведущих спортивных клубах Нижнего Новгорода появилась форма к 800-летию города Фото: АНО «Центр 800»

Ведущие спортивные клубы Нижнего Новгорода — ХК «Торпедо», БК «Нижний Новгород», ФК «Нижний Новгород» создали форму в едином стиле к 800-летию города. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

Уникальный проект смогли реализовать при кураторстве АНО «Центр 800», создав единую айдентику. Так, впервые в истории экипировка команд выполнена в едином стиле.

- В год 800-летия мы много размышляем над историей Нижнего и его идентичностью. Очень символично, что в День народного единства мы презентуем проект, который объединил спортивные клубы с разной историей из разных районов города, но пользующиеся огромной любовью нижегородцев. И созданная айдентика подчеркивает общие ценности и символы. Знаково, что именно в Нижнем был реализован такой объединяющий проект, - отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

В основу айдентики к 800-летию Нижнего Новгорода легли несколько общегородских символов и смыслов, а в цветах и стилистике паттерна нашли отражение природные особенности Нижнего — Волга и Ока, нижегородские закаты и ландшафт.

- День народного единства - праздник родом из Нижнего Новгорода, поэтому идея объединить ведущие спортивные клубы региона под единым стилем - это в первую очередь дань уважения городу со славной 800-летней историей, его жителям и всем болельщикам. Когда мы едины, мы непобедимы, - добавил генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

У ведущих спортивных клубах Нижнего Новгорода появилась форма к 800-летию города Фото: АНО «Центр 800»

В фирменном стиле формы команд используются три главные площадки Нижнего Новгорода: Кремль — сердца города, несокрушимого бастиона, Чкаловская лестница — символа стремления и движения вперед, Стрелка — места силы города, с которого все началось, где сливается энергия разных стихий.

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