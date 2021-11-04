Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем народного единства 4 ноября Фото: Кирилл Мартынов

Сегодня, 4 ноября 2021 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на площади Народного единства в Нижнем Новгороде. Он также поздравил всех нижегородцев с Днем народного единства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- День народного единства является для нас родным праздником, и сегодня важно вновь обратиться к подвигу ополчения Минина и Пожарского, вспомнить то непростое время. Основные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, в этом году проводятся в онлайн-формате. Это различные флешмобы, видеоэкскурсии, фестивали. Приглашаю всех присоединиться, - отметил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что сегодня на Дмитриевской башне Нижегородского кремля с 18.00 до полуночи нижегородцы смогут увидеть праздничную инсталляцию. Ее содержание – сюжеты картины Маковского «Воззвание Минина», фигуры Минина и Пожарского, подвиг ополчения.

- Тогда надо было объединиться для преодоления Смуты. Сейчас общность действий важна для победы над пандемией. Это касается и вакцинации, и соблюдения требований безопасности. Хотелось бы, чтобы в этом году, несмотря ни на погоду, ни на пандемию, праздничное настроение было у всех и дало задел на последующие месяцы. Есть основания, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее, в том числе в контексте пандемии. У нас сейчас неплохие показатели. Нерабочие дни, однозначно, дали эффект. Это было правильное решение. Всем тем, кто соблюдает ограничения, всем, кто привился, всем, кто помогает справиться с этой волной пандемии, хочу сказать отдельное спасибо!, - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области поздравил с праздником представителей традиционных конфессий – митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, председателя Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз-хазрат Закирова, председателя «Нижегородской еврейской общины» Эдуарда Чапрака, благочинного старообрядческих приходов Нижнего Новгорода и Нижегородской области о. Михаила Шашкова.

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