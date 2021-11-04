Более 100 млн рублей получили Нижегородские инновационные проекты осенью 2021 года

111 млн рублей получили нижегородские инновационные проекты в сентябре-октябре 2021 года по программам Фонда содействия инновациям. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, фонд подводит итоги по разным конкурсам несколько раз в год. Так, в сентябре-октябре 2021 года грантовую поддержку получили 14 нижегородских инновационных проектов.

- В регионе трудится много молодых талантливых разработчиков, у которых недостаточно средств для реализации своих бизнес-идей. Также есть компании, которые уже занимаются инновационными проектами и планируют развиваться дальше. Все они обращаются в нижегородское представительство фонда – технопарк «Анкудиновка», зачастую имея на руках лишь прототип будущего продукта. В представительстве им помогают выбрать подходящий конкурс, правильно оформить заявку и оказывают информационную и организационную поддержку на всех этапах участия. Благодаря такой помощи с начала года нижегородские проекты уже получили федеральную поддержку в размере 168 млн рублей, - сообщил Максим Черкасов.

Поддержку ФСИ получили региональные проекты в области производственных технологий и экологии.

- По три миллиона рублей получили проекты разработки робота-дезинфектора и универсального драйвера акустооптических модуляторов. Кроме того, фонд одобрил проект по разработке антенной системы электронного сканирования для доплеровского метеорологического радиолокатора, на который также было выделено три миллиона рублей, - добавил Тимур Радаев.

Стоит отметить, что Нижегородская область стабильно входит в топ-5 по объему финансирования по разным программам ФСИ.

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