Олег Лавричев: «4 ноября – не только праздник величия и силы Нижнего Новгорода, но и гордости за мужество и твердость характера наших предков

Поздравление Председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева с Днем народного единства:

Дорогие нижегородцы!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

В этом году мы с вами празднуем целый ряд памятных дат: 800-летие со дня основания Нижнего Новгорода, 800-летие со дня рождения Александра Невского и 800-летие заложенного вместе с городом Михайло-Архангельского собора, в котором покоятся останки Кузьмы Минина.

Гражданский порыв наших земляков – Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, спас от гибели целую страну и навсегда вписал нижегородский народ в славные страницы истории нашей Родины. День народного единства – это праздник, увековечивший подвиг нижегородцев, освободивших Москву от польских интервентов. Это важное событие в истории России также продемонстрировало героизм и сплоченность русского народа вне зависимости от происхождения и вероисповедания.

Память о подвиге ополчения Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского до сих пор жива в сердцах потомков – нас с вами. Значит 4 ноября – не только праздник величия и силы Нижнего Новгорода, но и гордости за мужество и твердость характера наших предков.

А еще это урок подрастающему поколению, которое должно помнить, что только вместе, объединив усилия, можно преодолеть препятствия, справиться с любыми трудностями и достичь общей цели.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и успехов во всех ваших начинаниях на благо Отечества и Нижнего Новгорода! Пусть в ваших домах будут мир и благополучие, а в сердцах – гордость за нашу страну и наш город!

С уважением, Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев