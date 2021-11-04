Граффити «Нижний Новгород – город трудовой доблести» появились на площади Революции Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы»

Граффити «Нижний Новгород – город трудовой доблести» появились на площади Революции. Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Открытие граффити, которое символизирует единство народа, состоялось в преддверии Дня народного единства. Стоит отметить, что создано оно по инициативе Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Граффити площадью 200 квадратных метров появилось рядом с железнодорожным вокзалом. На нем изображены рабочие и аграрии - сельское хозяйство и горьковская промышленность, что символизирует вклад тружеников тыла в общую Победу.

- В преддверии Дня народного единства на площади Революции появился еще один арт-объект, посвященный присвоению Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». Волонтеры Победы вместе с художником работали над его созданием около месяца. Теперь нижегородцы и гости города, прибывающие на Московский вокзал, смогут увидеть настоящие горьковские архивные фотографии, ставшие частью граффити, и полюбоваться новым арт-объектом, - сообщила исполнительный директор НРО ВОД «Волонтеры Победы» Дарья Лежнина.

Последние штрихи к рисунку делали добровольцы движения «Волонтеры Победы».