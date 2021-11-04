У 799 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 4 ноября 2021 года, всего с начала пандемии 194 424 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 273 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 799 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 173 тысячи человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 7 876, а за последние сутки сорок человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (6 305 новых случаев), Санкт-Петербург (3 271 новых случаев) и Московская область (2 732 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.