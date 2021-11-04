В Нижнем Новгороде отремонтировали почти 1,5 тысячи светофоров в 2021 году Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в 2021 году отремонтировали и восстановили 1 479 светофоров. Об этом сообщает глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в своем Instagram.

- При ремонте светофоров в центре города - на пл. Минина и Пожарского, ул. Варварская, Алексеевская, Октябрьская, Академика Блохиной, пл. Свободы - в соответствии с проектом «Чистое небо» кабельные линии проложили под землей, – уточнил глава города Юрий Шалабаев.

По словам мэра Нижнего Новгорода, модернизировали светофоры на улицах Ясной, Сурикова, Ветеринарной, Артельной, Студенческой, Ванеева, Бекетова, Семашко, Ковалихинской, Звездинке, Березовской, набережной Гребного канала, проспекте Гагарина, у Дворца спорта и площади Горького.

На 18 светофорных объектах выполнена установка повторителей сигнала светофора: пл.Минина и Пожарского – ул.Варварская, Казанское шоссе - ул.Богдановича, ул.Безводная – Аэропорт, Нижне-волжская наб. – ул.Широкая, Волжская набережная, д.9 , наб. Гребного канала – Судейская вышка, наб.Гребного канала – Парк Победы, пр.Гагарина – ул.Медицинская, пр.Гагарина – ул.Сурикова, пр.Гагарина – ул.Артельная, пр.Гагарина – ул.Ветеринарная, пр.Гагарина – Дельфин, пр.Гагарина – Дворец спорта, пр.Гагарина – ул.Студенческая, ул.Самаркандская – ул.Должанская, Волжская набережная д.10, Волжская набережная д.18, ул.Совнаркомовская – ул.Стрелка (д.13).

Сейчас продолжаются работы на Южное шоссе – Янки Купалы, Казанское шоссе – Лопатина, и идет подготовка на Академика Сахарова – поворот на деревню Новая Кузнечиха.

На очереди модернизация трех светофорных объектов на ул.Родионова и Казанском шоссе (Родионова – Деловая, Родионова – Лента, Родионова – Бринского).

Напомним, что новый светофор появился на Ольгинской развязке 27 октября.

Машинам, движущимся из Нижнего в Богородск, теперь всегда горит зеленый свет, а в сторону Арзамаса движение организовано по отдельной полосе под «стрелку». А вот водителям, которые хотят повернуть с Арзамасской трассы на Богородск, придется проехать до поворота на Большую Ельню, развернуться и поехать в нужном направлении.