Нижегородская телебашня засияет праздничной подсветкой в День народного единства Фото: Филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ»

4 ноября 2021 года на нижегородской телебашне в областном центре, расположенной на улице Белинского, включат архитектурно-художественную тематическую подсветку. Об этом сообщает филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».

В День народного единства нижегородцы увидят видеооткрытку с элементами государственной и региональной символики. Также на световом панно телебашни города появится узнаваемый силуэт памятника героям сформированного в Нижнем Новгороде народного ополчения – Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

- В этот же день иллюминацию включат телебашни российской телевизионной и радиовещательной сети в Перми, Казани, Саранске, Пензе, Калуге, Туле и других городах. В полночь на медиафасадах Останкинской башни появится поздравительная видеооткрытка со словами «4 ноября - День народного единства», а с 18:00 на главной телебашне страны зажжется праздничная архитектурно-художественная подсветка в цветах российского флага, - говорится в сообщении.

Отмечается, что архитектурно-художественная подсветка включает более 4,5 тысячи светодиодных пикселей, образующих световое панно на гранях башни, а также прожекторы заливного света и линейные светильники на одном из верхних ярусов, обеспечивающие «эффект маяка».

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