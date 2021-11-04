Участие в переписи населения приняло более 61% нижегородцев

Во Всероссийской переписи населения с 15 октября по 2 ноября приняло участие более 61% жителей Нижегородской области, около 2 млн человек. Об этом сообщает Нижегородстат.

Отмечается, что по числу участников переписи лидируют Вознесенский, Варнавинский, Большемурашкинский, Шатковский и Краснооктябрьский районы.

Поучаствовать во Всероссийской переписи населения можно и через интернет. Интернет-переписью в Нижегородской области воспользовался каждый пятый человек. На портале госуслуг самостоятельно заполнили анкету 359 тысяч нижегородцев.

- Самыми активными пользователями портала госуслуг стали жители Варнавинского района, Новинского сельсовета Нижнего Новгорода, а также города Сарова и Тоншаевского округа, где к услуге «Участие в переписи населения» прибегли более 17% граждан, - говорится в сообщении.

Ранее Глеб Никитин говорил, что участие в переписи поможет развитию региона и страны в целом.

- Без точных данных о численности населения и ряда других показателей невозможно качественно планировать развитие территорий. Благодаря переписи можно определить, где есть большая потребность в строительстве больницы или поликлиники, школы или детского сада. Участие в переписи поможет развитию региона и страны в целом, - уточнил губернатор Нижегородской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!