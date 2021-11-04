Забор появился на месте бывшего перехода в центре Нижнего Новгорода Фото: фонд «Городские проекты в Нижнем Новгороде» в группе Вконтакте

Забор появился на месте бывшего перехода в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает фонд «Городские проекты в Нижнем Новгороде» в группе Вконтакте.

Так, после изменения схемы перехода через улицу Малую Покровскую в Нижнем Новгороде люди все равно продолжили переходить дорогу по старому маршруту. Причиной стало то, что бывший пешеходный переход был очень востребован среди нижегородцев и приезжих туристов, поэтому им продолжили пользоваться даже после его ликвидации.

- Вместо того чтобы признать ошибку и вернуть зебру, администрация города решила изуродовать только что реконструированную Покровку безобразными оцинкованными решётками, - говорится в сообщении.

Также организация отметила, что существует обязательный ГОСТ Р 52766-2007, который говорит: выбирать место для перехода нужно «с учетом сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, расположением остановок маршрутных транспортных средств, объектов притяжения пешеходов».

- Через Малую Покровскую был постоянный и плотный поток пешеходов (в один из вечером вне часа пик мы насчитали 100 человек в час), ну а Большая Покровская — это, очевидно, объект притяжения городского масштаба, - подчеркнул фонд «Городские проекты в Нижнем Новгороде».