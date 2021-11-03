В нижегородском ТЦ «Мега» выявили два нарушения антиковидных мер Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В нижегородском ТЦ «Мега» выявили два нарушения антиковидных мер. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, 2 ноября в торговом центре прошли проверки облюдения норм, установленных указом губернатора Нижегородской области №27 «О введении режима повышенной готовности», а также ограничений, действующих в нерабочие дни - с 25 октября по 7 ноября. В торговые центры должны пускать только людей с QR-кодом или «мультипассом».

В рейдах приняли участие сотрудники министерства промышленности, торговли и предпринимательства и министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

В результате проверили 15 объектов розничной торговли и выявлено два факта нарушения офисами сотовой связи. Среди нарушений - отсутствие входного фильтра, термометрии и антисептических средств.

Напомним, что более 1050 протоколов выписали в Нижнем Новгороде за нарушение ковидных требований в объектах розничной торговли и общепите с 1 по 31 октября. Кроме того, было проведено свыше 3,5 тысячи профилактических бесед о необходимости соблюдение масочного режима. Их проводили сотрудники полиции и органов МСУ во время патрулирования улиц столицы Приволжья.