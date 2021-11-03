Новое оборудование на сумму более 20 млн получила поликлиника №24 Автозаводского района Нижнего Новгорода Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В городскую поликлинику №24 Автозаводского района Нижнего Новгорода поступило новое цифровое диагностическое оборудование на сумму более 20 млн рублей. Средства выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Таким образом, в медучереждение поступили цифровой флюорограф, цифровая рентген-установка, а также два аппарата УЗИ экспертного класса.

- Оборудование уже работает, первые пациенты прошли обследование. Кроме того, сейчас в поликлинике проводится самый масштабный за последние десять лет ремонт: приводим в порядок входную зону, крыльцо, будут установлены пандусы, отремонтирована регистратура и врачебные кабинеты на всех этажах. Ремонтные работы планируется завершить до конца 2021 года. С учетом большого числа прикрепленных к поликлинике пациентов региональный Минздрав принял решение перенести ремонт с 2025 на текущий год, - сообщил главный врач поликлиники Сергей Криваткин.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона с 2021 по 2025 годы в Нижегородской области приобретут около 1 584 единиц автомобильного транспорта. Общий объем финансового обеспечения программы на 2021-2025 гг. составляет более 15,5 млрд рублей, из которых средства федерального бюджета - 14,8 млрд руб.