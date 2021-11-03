Семь нижегородских образовательных организаций получат гранты на покупку техники

Семь образовательных организаций Нижнего Новгорода получат гранты на покупку техники. Они победили в конкурсе «Бережливая инициатива», организованном ГК «Росатом» совместно с фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Об этом сообщает глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Школы и детские сады смогут направить гранты на приобретение компьютерной и копировальной техники, звукового и светового оборудования, оборудования для выставочных зон, мебели, клинингового инвентаря, информационных систем и расходных материалов. Концепция бережливого производства основана на стремлении к минимизации любых потерь и вовлечении в процесс оптимизации каждого сотрудника, – отметил Юрий Шалабаев.

Так, победителями конкурса в 2021 году стали: – МБДОУ «Детский сад № 30 «Зоренька»; – МБДОУ «Детский сад № 404 «Ростки»; – МАОУ «Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева»; – МБОУ «Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой»; – МБОУ «Школа № 97»; – МБОУ «Лицей № 165 имени 65-летия «ГАЗ»; – МБОУ «Школа № 124».

- Проекты образовательных организаций-победителей конкурса направлены на оптимизацию использования инфраструктуры с целью сокращения временных и финансовых потерь, сохранения человеческих ресурсов и трудоспособности сотрудников и, как следствие, улучшение условий организации и повышение качества образовательного процесса, - рассказал директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!