За 9 месяцев производство мяса в Нижегородской области увеличилось на 4% Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За 9 месяцев 2021 года производство мяса в Нижегородской области увеличилось на 4% или на 4,2 тысяч тонн. Об этом сообщает министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

- Сейчас регион обеспечен мясом и мясными продуктами собственного производства на 48 процентов, согласно доктрине продовольственной безопасности этого недостаточно. Для наращивания этого показателя в регионе ведется работа по увеличению объемов производства мяса всех категорий. К примеру, для наращивания свинины строятся свиноводческие комплексы, - сообщил Николай Денисов.

По его словам, сейчас уже работают два крупных свиноводческих комплекса в Вадском и Большемурашкинском районах Нижегородской области. А после строительства таких комплексов в Сергачском и Ардатовском районах, регион сможет увеличить самообеспеченность свининой с 63% до 118%.

- Кроме того, в Павловском районе реализуется проект по строительству двух птичников, который в этом году получил грант в размере 24 миллионов рублей. Вместе с этим гранты были предоставлены и на проекты по развитию мясного скотоводства, их реализация способствует наращиванию производства говядины в регионе, - добавил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

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