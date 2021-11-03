В Дзержинске завершена реализация проектов в рамках губернаторского проекта «Вам решать!»

Всего в рамках регионального проекта «Вам решать!» в текущем году было реализовано 12 инициатив жителей поселков городского округа по 4-м направлениям: «Наши дороги», «Наша память», «Все лучшее детям», «Спорт для всех». Полная стоимость всех инициативных проектов составила более 18,8 миллионов рублей, из них со стороны областного бюджета – более 12,6 миллионов рублей, доля софинансирования из городского бюджета – более 5,7 миллионов рублей. Софинансирование со стороны граждан и спонсоров варьируется от 1 до 3% и составляет 453 тысячи рублей в сумме по всем проектам.

«Еще раз отмечу, что проект «Вам решать!» – это действенный инструмент для инициативных групп жителей с целью воплощения в жизнь их пожеланий в части благоустройства общественных пространств, - сказал глава города Иван Носков. - Подрядчики, работающие с нами, уже знают, что принимается только качественно сделанная работа, поэтому серьезных замечаний и срыва сроков выполнения работ не было. Что касается объема работ, то в 2021 году он вырос. В прошлом году мы сделали фонтан на Торговой площади, первый этап благоустройства берега Святого озера и выполнили 3 проекта в поселках. Благодаря активности жителей в 2021 году 12 поданных заявок набрали максимальное число голосов жителей и были воплощены в жизнь».

По направлению «Наши дороги» был выполнен ремонт проезжей части четырех дорог: улицы Железнодорожной в поселке Горбатовка, улиц Заболотной и Пролетарской в поселке Желнино и улицы Новосельской в поселке Бабино. Дополнительно из городского бюджета были выделены средства на асфальтировку еще четырех поселковых улиц: Школьной, Павлика Морозова и Кутузова в поселке Игумново и улицы Восточной в поселке Петряевка.

«На тех поселковых улицах, которые были отремонтированы в этом году, асфальтового покрытия не было совсем, так что проект дал возможность людям получить качественные дороги. Жители поселков убедились, что проект работает, и в этом году активно подают заявки по направлению «Наши дороги». 19 заявок, поданных для участия в проекте на следующий год, предполагают асфальтирование поселковых дорог», - отметил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Сергей Морозов. - Помимо средств, выделенных по проекту «Вам решать!», из городского бюджета были выделены средства на ремонт еще 4-х дорог в поселках округа».

Также в рамках «Вам решать!» было выполнено обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны, с благоустройством территории кладбища на улице Ляхановка в поселке Игумново. Наибольшее число реализованных проектов – это создание детских игровых и спортивных площадок.

«Все лучшее детям» - благоустройство и установка необходимого оборудования на детских площадках

Так, по направлению «Все лучшее детям» были выполнены благоустройство и установка необходимого оборудования детских площадок в поселке Игумново на улице Дружбы и в поселке Пыра на улице Болотной. По направлению «Спорт для всех» спортивные площадки появились в поселке Горбатовка на улицах Осипенко и Школьной, в поселке Желнино на улице Советской и в поселке Пыра на улице Чкалова. На площадке в поселке Гавриловка на улице Кооперативной подрядчик приступил к завершающему этапу работ – монтажу ограждения, который будет завершен в течение нескольких дней.

Напомним, что до 12 ноября продолжается прием заявок для участия в региональном проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!» на 2022 год. Заявление об определении границ территории для реализации проекта инициативным группам необходимо подавать в департамент управления делами администрации города (пл. Дзержинского, 1, каб. 7).