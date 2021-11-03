Более 30 новых пожарных автомобилей получили спасатели в Нижегородской области

Более 30 новых пожарных автомобилей получили подразделения противопожарной службы Нижегородской области Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Более 30 новых пожарных автомобилей получили подразделения противопожарной службы Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, сегодня, 3 ноября, прошло вручение новой пожарно-спасательной техники подразделениям противопожарной службы области в Центре подготовки спасателей Нижегородской области. Ключи от новой спецтехники им вручил заместитель губернатора Петр Банников. Спасатели получили 31 пожарно-спасательный автомобиль.

- Сотрудники МЧС региона стоят на страже безопасности граждан, и правительство Нижегородской области всегда готово поддержать наших спасателей. Минувшее жаркое лето наглядно продемонстрировало, что огненная стихия требует серьезной подготовки в борьбе с пожарами. Новая техника станет весомым вкладом в техническое вооружение наших огнеборцев. Пожарные автомобили повышенной проходимости помогут экстренно и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и тем самым сохранить человеческие жизни. Поздравляю всех с обновлением парка пожарной техники и желаю успехов в вашем нелегком, но очень важном труде, - отметил Петр Банников.

Новые пожарные машины появятся в населенных пунктах Арзамасского, Дальнеконстантиновского, Починковского, Варнавинского, Воскресенского, Ветлужского, Краснобаковского районов, городских округов Навашинский, Арзамасе, Первомайске, на Бору, Дзержинске и Нижнем Новгороде.