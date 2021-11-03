Скейт-парк появился на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде Фото: АНО «Центр 800»

На набережной Гребного канала появился новый бетонный скейт-парк на открытом воздухе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Площадь новой спортивной площадки составила более 850 квадратных метров. Скейт-парк, созданный в рамках программы «Среда 800» при поддержке ПАО Сбербанк - один из объектов в рамках реализации масштабной Стратегии развития городской среды Нижнего Новгорода.

- В рамках подготовки к юбилею Нижнего Новгорода в этом году на набережной Гребного канала выполнено благоустройство и создана инфраструктура для занятий различными видами спорта, появились места для отдыха, а также приведена в порядок судейская вышка. Благодаря внебюджетному финансированию на обновленной набережной появилась еще одна точка притяжения для любителей спорта. Скейт-парк отлично подойдет как для новичков, так и скейтеров высокого уровня катания, – сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Он также отметил, что проект реализовали при поддержке Федерации скейтбординга России, а в его разработке принимали участие сами скейтеры. Это позволило сделать новый скейт-парк интересным и востребованным.

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