Около 5 тысяч гидрантов проходят проверку сотрудниками Нижегородского водоканала и МЧС

Масштабная проверка пожарных гидрантов проводится в рамках подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду в Нижнем Новгороде. Нижегородский водоканал совместно с региональным МЧС оценивают работоспособность каждого из 4735 устройств, находящихся на обслуживании предприятия.

Проверяются правильность установки корпуса гидранта и целостность крышки самого колодца, оцениваются доступ к колодцу и наличие указателя места расположения, который помогает пожарным бригадам быстро подключиться, не теряя время на поиск.

Как рассказал начальник управления водоснабжения Алексей Доронин, на заключительном этапе пройдет проверка гидранта на водоотдачу, чтобы напор в случае пожара был достаточным для тушения огня.

- Для Нижегородского водоканала работа с гидрантами в числе приоритетных, - объяснил он. - В случае пожара от правильной работы оборудования зависят жизни людей. Так во время плановых работ в первом полугодии 2021 года было заменено 67 гидрантов, в ходе осенней проверки – 56.

Проверка гидрантов позволяет заблаговременно выявлять вышедшие из строя, поэтому проводится два раза в год, так как только надежные гидранты позволят сотрудникам пожарных частей быстро локализовать и ликвидировать огонь. Кроме того, работоспособность гидрантов тестируют после каждого использования.