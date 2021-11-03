Приволжский медуниверситет приобретет здание под общежитие за 213 млн рублей

Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) купит в Нижнем Новгороде здание для организации в нем гостиницы или общежития. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 213 миллионов 246 тысяч рублей. Как указано в аукционной документации, площадь здания должна составлять не менее 4 тысяч квадратных метров.

- Здание не должно быть признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в установленном действующим законодательством РФ. Текущее назначение здания должно соответствовать функциональному назначению согласно Правилам землепользования и застройки, установленному для данного месторасположения, -говорится в документе.

Год постройки должен быть не ранее 2016-го, либо не ранее 2016-го года должна была быть проведена реконструкция.

Предложения принимаются только от представителей малого и среднего предпринимательства. Заявки на участие в торгах необходимо направлять до 18 ноября. Победителя аукциона определят 23 ноября.