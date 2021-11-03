Глава города Дзержинска Иван Носков поручил разработать план развития МУП «Экспресс»

В ходе рабочего визита на автотранспортное предприятие МУП «Экспресс» глава города Дзержинска Иван Носков произвел осмотр ремонтных мастерских и 10-ти новых автобусов марки ПАЗ VEKTOR NEXT. Как доложила главе города директор предприятия Наталья Садкова, на сегодняшний день автопарк составляют 77 автобусов и 48 троллейбусов, причем парк автобусов обновлен на 100%.

«Несмотря на экономические трудности, связанные со снижением пассажиропотока, мы смогли завершить обновление парка автобусов нашего предприятия и сохранить полностью штат водителей и механиков, - доложила главе города директор МУП «Экспресс» Наталья Садкова. - В период нерабочих дней пассажиропоток снижается до 10 тысяч пассажиров в день, что, конечно же, осложняет финансовое положение предприятия. Сейчас особое внимание уделяем здоровью экипажей, нам нельзя допустить перебоев с выходом на линии. Контроль соблюдения расписания жесткий».

Глава города отметил снижение жалоб на работу муниципального общественного транспорта и подчеркнул ответственное отношение всех сотрудников предприятия к своим трудовым обязанностям, к соблюдению экипажами правил безопасности в период пандемии и правил дорожного движения. По данным ГИБДД по городу Дзержинску, МУП «Экспресс» уже третий год является одним из самых безаварийных перевозчиков в городе.

«В последние два года мы много вложили в предприятие, чтобы вывести его из финансового кризиса. После «выздоровления» предприятия социальная нагрузка на него увеличивается, так будет и дальше. Мы должны оказывать услугу на высоком уровне, обеспечивать предоставление всевозможных льгот дзержинцам и гостям города, сохранять рабочие места и зарплаты, а кроме того, работать на перспективу. В частности, уже понятно, что следующим шагом должно стать обновление троллейбусного парка МУП "Экспресс"», - сказал глава Дзержинска Иван Носков.

Как отметила Наталья Садкова, предприятие будет выполнять социальные обязательства перед населением и дальше. «Администрация города поддержала предприятие в самые сложные времена, это позволило городу не потерять муниципального перевозчика. Мы, пожалуй, одни из немногих перевозчиков в регионе, кто не индексировал тариф с 2017 года, и при этом предоставляем все льготы на проезд. Нам важно, чтобы жители города с удовольствием и комфортом пользовались нашими услугами. В идеале – вместо личного транспорта чаще отдавали предпочтение именно общественному. Для этого в долгосрочных планах расширение сетки маршрутов общественного транспорта и сокращение времени передвижения по городу», - поделилась с главой города директор МУП «Экспресс».

По итогу обсуждения глава города дал поручение профильному заместителю совместно с руководством МУП «Экспресс» до конца года просчитать экономические риски и составить план развития предприятия.