Движение по улице Лоскутова ограничат в Нижнем Новгороде 5 и 6 ноября Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги на улице Лоскутова в Нижнем Новгороде с 10:00 до 20:00 5 и 6 ноября. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет участок дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова. Сообщается, что объезд организуют по прилегающим улицам, а на подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

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