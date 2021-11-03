Движение по улице Лоскутова ограничат в Нижнем Новгороде 5 и 6 ноября Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
Движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги на улице Лоскутова в Нижнем Новгороде с 10:00 до 20:00 5 и 6 ноября. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Запрет на проезд транспорта затронет участок дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова. Сообщается, что объезд организуют по прилегающим улицам, а на подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.
Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.
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