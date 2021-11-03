Парковку запретят на улице Даргомыжского с 24 ноября в Нижнем Новгороде Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку и остановку транспортных средств запретят на улице Даргомыжского в Нижнем Новгороде с 24 ноября. Речь идёт об участке дороги возле дома №14. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

- Запрет вводится для увеличения пропускной способности улицы и обеспечения безопасности участников дорожного движения. Дорожные знаки, установленные на этом участке улицы, разрешают остановку транспортных средств длительностью менее 5 минут, на более длительное время можно припарковать автомобиль либо для посадки или высадки пассажиров, либо для разгрузки или загрузки грузов, – добавили в ведомстве.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

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