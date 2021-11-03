Все приземлившиеся в Нижнем Новгороде из-за тумана рейсы вылетели в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П.Чкалова.

- В 11.47 мск вылетел последний из задержанных рейсов - авиакомпании «Ютэйр» из Тюмени с 71 пассажиром на борту, - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта.

- Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживались в порядке очереди. Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов, аэропорт обслужил рейсы из собственного регулярного расписания, а это порядка 26 рейсов на вылет, - пояснили в пресс-службе нижегородского аэропорта им. Чкалова.

Сейчас международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П.Чкалова работает в штатном режиме.

Напомним, что вчера, 2 ноября, нижегородский аэропорт принял 40 самолетов, в которых находилось более пяти тысяч пассажиров. Воздушные суда не смогли сесть в Москве из-за тумана и были перенаправлены на запасной аэродром в Нижний Новгород.

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Около 1200 человек стали невольными заложниками ситуации в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Утром 2 ноября более тридцати московских рейсов были вынуждены совершить посадку в Нижнем Новгороде, так как столицу окутало плотным туманом. И если задержку из-за метеорологических условий люди понять могли, то почему они вынуждены сидеть взаперти в самолетах, без еды и без воды, оставалось непонятным (подробности).

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