У 807 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 31 октября 2021 года, всего с начала пандемии 193 625 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 755 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 807 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 173 тысячи человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 7 836, а за последние сутки тридцать шесть человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (16 894) и г. Бор (9 599), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (347) и Спасском районах (396). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (18 288), за прошедшие сутки там выявили 74 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (6 827 новых случаев), Санкт-Петербург (3 269 новых случаев) и Московская область (2 744 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.